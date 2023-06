Concorso EconoMia, sul podio gli studenti di Nola

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - La classe 3D dell'Istituto Merliano Tansillo di Nola (Napoli) si è aggiudicata il primo posto del concorso EconoMia, svolto sul tema di questa edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino e rivolto agli studenti delle scuole secondarie italiane in collaborazione con il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo. La premiazione, che si è tenuta questa mattina al grattacielo Intesa Sanpaolo, sono intervenute anche Elsa Fornero, Laura Bottazzi e Anna Maria Lusardi. I ragazzi vincitori sono stati premiati da Tito Boeri e Giovanna Paladino, direttore e curatore del Museo del Risparmio, e hanno potuto seguire da vicino il Festival, approfondendo così i grandi temi dell'economia contemporanea.

Sono più di 1.600 gli studenti che si sono iscritti all'EcoQuiz, provenienti da 87 classi e 46 istituti scolastici collocati in 13 regioni, prevalentemente in Piemonte (24%), Sicilia (15%), Puglia (13%) e Campania (13%). (ANSA).