Trovata morta con una corda al collo, per inquirenti è suicidio

(ANSA) - SAN MAURO CILENTO, 02 GIU - Secondo gli inquirenti non ci sono la dubbi. La ragazza di 19 anni trovata morta in una struttura turistica del piccolo comune di San Mauro Cilento, in provincia di Salerno, si è suicidata. Questo il punto cui sono approdate le indagini dopo che il cadavere della ragazza, originaria di Polla, nel Vallo di Diano (della vicenda avevano riferito organi di stampa) era stato scoperto dal fidanzato, originario di Sala Consilina, nella struttura ricettiva di proprietà della famiglia di quest'ultimo.

Subito dopo la scoperta del corpo, ritrovato con una corda al collo all'interno della struttura, erano giunti sul posto i carabinieri della stazione di Pollica e dagli uomini della Compagnia di Vallo della Lucania, coordinati dalla Procura di Vallo della Lucania, diretta dal procuratore Antonio Ricci. Dopo un accurato esame della salma da parte del medico legale incaricato Adamo Maiese, il corpo della giovane è stato riconsegnato questa mattina alla famiglia. (ANSA).