Spari contro le finestre di un'abitazione nel Napoletano

NAPOLI, 02 GIU - Questa notte i carabinieri della tenenza di Cercola, in provincia di Napoli, sono intervenuti in via Matilde Serao 12 per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, sconosciuti avrebbero esploso alcuni proiettili verso le finestre di una delle abitazioni del palazzo.

I rilievi hanno consentito ai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata di repertare 12 bossoli e 1 proiettile. Nessun ferito. Indagini in corso.

