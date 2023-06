Nuoto fondo:siciliano Inglima vince Monte di Procida-Procida

(ANSA) - MONTE DI PROCIDA, 02 GIU - È il giovane palermitano Marco Inglima il vincitore della prima edizione della traversata Monte di Procida-Procida-Monte di Procida, la gara di nuoto di fondo svoltasi questa mattina con partenza e arrivo nelle acque antistanti la spiaggia di Acquamorta. L'atleta della Palermo Nuoto, 25 anni, non ha praticamente avuto rivali, guidando la gara sin dalle prime battute lungo i 6,4 km del percorso, ultimato con il tempo di 1.11.5. Inglima ha preceduto Antonio Mesite ed Andrea Cerqua, che hanno chiuso la prova rispettivamente in 1.19.4 e 1.22.''"Sono soddisfatto per la gara - ha detto al termine della traversata il vincitore - Il mare era buono e la forma eccellente. Ora guardo agli obiettivi futuri, tra i quali c'è un'altra gara in Campania, la Capri-Napoli del 9 settembre''.

Tra le donne la prima al traguardo è stata Daniela Calvino, giunta all'arrivo con il crono di 1.30.9. Tra le curiosità il fatto che tra nuotatori impegnati nella traversata completa e coloro i quali si sono sfidati nella ''prova ridotta'' del miglio marino, sono stati un centinaio i partecipanti alla prima edizione della traversata. Soddisfatto l'organizzatore Luciano Cotena, della società Eventualmente eventi & comunicazione: ''Per essersi trattata di una prima edizione, non possiamo che essere contenti di come sono andate le cose. La partecipazione alla prova è stata ragguardevole ed è destinata a crescere con l'andare avanti degli anni. L'occasione è stata propizia anche per ricordare un amico e un campione come Giulio Travaglio, che proprio qui preparava le sue imprese alle Capri-Napoli degli anni '60 e '70''.

Presente alla manifestazione anche il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese: ''La gara - ha sottolineato - ha riunito due comuni come Monte di Procida e Procida che fino ai primi anni dello scorso secolo avevano un'unica realtà amministrativa, per giunta a cavallo tra l'esperienza dell'isola come capitale italiana della cultura e la nostra quale comune europeo dello sport. Siamo convinti che questa prova debba ripetersi, a partire già dal prossimo anno, quando Monte di Procida sarà tra le realtà protagoniste di 'Flegra, Comunità Europea dello sport 2024'''.

(ANSA).