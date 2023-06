De Luca, 'dal Mercadante neanche un grazie alla Regione, cafoni'

(ANSA) - NAPOLI, 02 GIU - Snocciola una serie di mostre finanziate dalla Regione Campania il governatore Vincenzo De Luca nel corso del rituale appuntamento social del venerdì: un'attività che lui stesso definisce puntigliosa. Si va da quella su Alessandro Magno inaugurata lunedì al museo Mann, alla mostra di Capodimonte a Parigi, finanziata con 300 mila euro in sinergia con il Louvre.

"Ci tengo a ricordare puntigliosamente - spiega De Luca - tutti gli eventi finanziari dalla Regione, anche perché mi é capitato di sentire una conferenza stampa del Mercadante, in relazione agli eventi di Pompei, dove non hanno avuto per l'ennesima volta la buona educazione di ricordare che anche per il programma del Mercadante la Regione Campania é l'istituzione che dà i maggiori finanziamenti, due milioni e 50 mila euro.

Sono stati così cafoni - ha aggiunto - dal non ricordarlo e allora lo ricordo io. Quindi da oggi in poi rivendicherò puntigliosamente tutti gli eventi finanziati dalla Regione, senza millantato credito e senza imbarazzo. L'imbarazzo semmai - ha concluso - lo dovrebbe provare chi prende i soldi della Regione e non ha la buona educazione di dire grazie". (ANSA).