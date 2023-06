Controlli a Ischia e Procida dei Carabinieri per il 2 giugno

(ANSA) - NAPOLI, 02 GIU - L'estate è alle porte e le isole dell'arcipelago napoletano iniziano ad affollarsi. E proprio per garantire sicurezza alle migliaia di persone in visita i Carabinieri della compagnia ischitana hanno predisposto servizi di controllo lungo le principali (e più frequentate) strade e piazze di Ischia e Procida.

Denunciato per furto un 39enne ischitano. L'uomo avrebbe rubato un borsello da un'auto parcheggiata in via dello stadio.

Denuncia anche per un 21enne di Forio, sorpreso durante un posto di controllo con un coltello da cucina di 33 centimetri.

Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza un 23enne ischitano, alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di gran lunga oltre le indicazioni del codice della strada.

Un uomo del '65, invece, dovrà giustificare l'abuso edilizio compiuto in una zona vincolata da tutela paesaggistica e ambientale. In via Piano Liguori, avrebbe costruito senza autorizzazione una struttura in cemento armato di circa 90 mq.

Per un 53enne incensurato di Procida una denuncia per rifiuto di indicazioni sulla propria identità. Durante un controllo al flusso di turisti in entrata e uscita dal porto, avrebbe rifiutato di consegnare i propri documenti.

E ancora, un 42enne irpino è stato denunciato perché controllato a bordo di un furgone con targa contraffatta. Il veicolo è stato sequestrato anche per mancanza di copertura assicurativa.

Non sono mancati i controlli antidroga, compiuti anche con l'aiuto di unità del nucleo cinofili di Sarno. 3 i giovani segnalati alla Prefettura perché sbarcati dai traghetti in arrivo da Napoli con droga nelle tasche. I controlli continueranno anche nelle prossime ore. (ANSA).