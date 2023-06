2 giugno: Sgambati, da Mattarella un importante messaggio

(ANSA) - NAPOLI, 02 GIU - "E' importante e molto significativo il messaggio del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lanciato nella giornata in cui si celebra la nascita della nostra Repubblica. Un appello alla collaborazione e alla mediazione sociale che noi come Uil accogliamo con grande responsabilità, perché consapevoli che questi sono i presupposti fondamentali se si vuole contrastare l'illegalità e garantire lo sviluppo sui nostri territori" è quanto ha dichiarato Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania a margine della celebrazione del 2 giugno, a Napoli, in piazza Plebiscito.

"Da tempo la UIL crede che siano necessari la collaborazione e l'ascolto tra le parti. Non abbiamo bisogno di ulteriori divisioni, serve coesione per la crescita del Sud e del Paese." (ANSA).