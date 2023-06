Voto di scambio nel Napoletano: giudice, non luogo a procedere

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - "Non luogo a procedere": si è praticamente concluso con un nulla di fatto il processo sul voto di scambio a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, iniziato e conclusosi presso il Tribunale di Napoli Nord dopo le eccezioni sollevate dagli avvocati. I reati contestati agli imputati, complessivamente 23, erano l'associazione a delinquere e la corruzione elettorale. I fatti risalgono alle elezioni comunali dell'11 giugno 2017 e il procedimento giudiziario sarebbe dovuto iniziare al massimo entro due anni.

Ma così non è stato e quindi, a iniziare dall'avvocato Pietro Rossi, i legali dei difensori hanno puntato le loro discussioni evidenziando il ritardo con il quale ha preso il via il giudizio. Alcune posizioni, comunque, sono state stralciate, per difetti di notifica, e adesso sarà necessaria un'altra udienza, dopo il nuovo invio delle convocazioni, che purtroppo non potrà avere esito diverso da quello cui si è giunti oggi.

Il "non luogo a procedere" è stato riconosciuto sussistente, dal giudice, per il reato di corruzione elettorale mentre per l'associazione a delinquere sono stati ritenuti insussistenti i criteri sui quali si sono basati gli inquirenti.

Per gli investigatori i presunti componenti dell'associazione a delinquere si sarebbero resi responsabili di avere contattato gli elettori (attraverso il passaparola e appostamenti nei pressi di esercizi commerciali particolarmente frequentati) proponendo denaro e altre utilità (anche posti di lavoro, in taluni casi) in cambio del voto per specifici candidati.

Ma l'inizio del processo oltre i limiti prestabiliti ha vanificato gli sforzi della Procura. (ANSA).