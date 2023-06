Un quintale di carne mal conservata sequestrato sulla A16

(ANSA)- AVELLINO, 1 GIU- Un quintale di carne bovina mal conservata è stata sequestrata nella tarda serata di ieri dalla Polstrada di Avellino sull'A16 Napoli-Canosa al casello di Baiano. Nel corso dei controlli, oltre alle condizioni igienico-sanitarie precarie, è stato accertato il cattivo funzionamento del furgone frigorifero non garantiva la tenuta della temperatura prevista per il trasporto degli alimenti.

L'automezzo è risultato anche privo di copertura assicurativa.

L'autista, un commerciante napoletano che avrebbe dovuto consegnare la carne ad un negozio di Forino, è stato multato per cinque mila euro. Il furgone è stato sequestrato e, dopo l'intervento dei funzionari della Asl, è stata disposta la distruzione della carne. (ANSA)