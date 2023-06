Sequestrato un terreno agricolo trasformato in parcheggio

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - Un terreno agricolo trasformato in parcheggio è stato posto sotto sequestro in via Nuova Toscanella, alla periferia di Napoli. Dopo una segnalazione presentata da alcuni cittadini, gli agenti dell'Unità Operativa specialistica di Tutela Edilizia, sono intervenuti in un'area di circa 1500 mq.

Su tale area, la cui destinazione originaria era un frutteto, erano stati realizzati, senza alcun titolo edilizio, tre manufatti rispettivamente di 60, 35 e 5 mq. La restante parte dell'area era stata totalmente coperta con materiale stabilizzante, compromettendo così l'agro-biodiversità del terreno, e destinata ad area di parcheggio di autoambulanze. La Polizia Locale ha proceduto quindi al sequestro preventivo denunciando i responsabili all'Autorità giudiziaria competente.

