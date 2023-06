Presentata a Napoli Guida alla conquista del successo aziendale

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - L'avvocato Armando Rossi, ex presidente del Foro napoletano e attuale delegato del Coa Napoli per i rapporti con le imprese, ha presentato il libro "Difendere l'azienda dalle insidie di fisco e banche", primo testo della collana dedicata agli imprenditori "Business & Law" (ed. Il Papavero).

Il testo è uno strumento pratico per la conquista del successo aziendale, attraverso la comprensione di normative elaborate in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti e all'indicazione di strategie da adottare contro le insidie che gli imprenditori devono saper fronteggiare.

Presenti alla conferenza, oltre allo stesso autore, Marino Bruno in rappresentanza della casa editrice, il vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Carmine Foreste e il consigliere comunale Demetrio Paipais: "Intendiamo prestare un servizio agli imprenditori - ha sintetizzato Armando Rossi - in un intreccio tra professionisti e forze sane della nostra società, nella speranza che tale lavoro possa incontrare il favore di tanti colleghi specializzati nel diritto d'impresa".

Prossima tappa di presentazione del libro, giovedì 22 giugno a Milano. (ANSA).