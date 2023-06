Manfredi, siamo vicini alla famiglia di Giulia

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - "A nome di tutta Napoli e della Città metropolitana esprimo le mie piú sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia di Giulia. Questo ennesimo femminicidio ci lascia con il cuore pieno di tristezza ed evidenzia la necessità di proseguire il percorso da noi avviato come istituzioni pubbliche per fortificare i centri antiviolenza affinché questi episodi non accadano più". Così il sindaco di Napoli e metropolitano Gaetano Manfredi. La giovane donna incinta, uccisa dal compagno nel Milanese, era originaria di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. (ANSA).