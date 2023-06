Ex Whirlpool: Fiom, finalmente piano completo e chiaro

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - "L'incontro che si è tenuto oggi presso l'Unione industriali di Napoli tra le segreterie nazionali e territoriali di Fim, Fiom e Uilm e il management della TeaTeck è stato sicuramente positivo, ci è stato illustrato un piano industriale che possiamo definire completo, concreto e chiaro. Ora le istituzioni devono procedere velocemente, la Regione Campania deve avviare quanto prima i percorsi formativi e il Ministero del Lavoro deve da subito mettere a disposizione gli ammortizzatori sociali". Lo dichiarano in una nota congiunta Barbara Tibaldi, della Segreteria nazionale Fiom e responsabile settore elettrodomestico, Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli.

"La cosa importante - aggiungono - è che questa nuova fase cominci al più presto con l'assunzione della TeaTeck dei lavoratori, così come ci è stata confermata nell'incontro.

Quello che è certo è che noi, come Fiom nazionale e provinciale, continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa vertenza, così come abbiamo fatto ininterrottamente in questi 4 anni, anche se finalmente con uno sguardo più ottimistico e un animo più sereno, considerato che i 312 lavoratori della ex Whirlpool di Napoli torneranno tutti al lavoro." (ANSA).