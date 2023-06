Ercolano, il 2 e 4 giugno accesso gratis Parco archeologico

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 01 GIU - In occasione della Festa della Repubblica, venerdì 2 giugno, e domenica 4 con l'iniziativa del Ministero della Cultura #domenicalmuseo, l'accesso sarà gratuito anche al Parco archeologico di Ercolano.

E in questi due giorni, le visite alla Casa del Bicentenario saranno consentite dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 15.00 a chiusura del sito. Nei giorni di maggiore affluenza, come nelle giornate ad accesso gratuito, al Parco archeologico si potrebbero verificare brevi chiusure o contingentamenti degli ingressi a singole abitazioni i cui pavimenti sono in corso di monitoraggio e di studio per individuare i motivi di particolare fragilità e programmare tempestivi interventi, come per la Casa del Bicentenario. La misura si rende necessaria anche per tutelare le superfici decorate delle domus e per la sicurezza delle condizioni di visita in questi periodi di maggiore affluenza. "Il Parco Archeologico di Ercolano sta registrando un vero boom di visitatori tanto da piazzarsi tra i primi in Italia scelti dai turisti" informa una nota del Parco.

"Siamo tenuti a rispettare una sostenibilità nella frequenza del Parco che, in quanto sito all'aria aperta, necessita di una particolare attenzione nella salvaguardia e la pressione antropica si aggiunge al complesso di variabili esterne che gravano sulla conservazione di questo delicato e unico sito Unesco patrimonio dell'Umanità" dice il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano. "Il nostro impegno quotidiano mira a trovare un equilibrio tra fruizione e conservazione attraverso una sempre maggiore e diffusa consapevolezza da parte di una sempre più affezionata e crescente platea di visitatori, potendo contare sulla loro sensibilità e partecipazione ai processi di conservazione che gravitano intorno ad un Parco archeologico". (ANSA)