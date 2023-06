Disabili: appello a sindaco Afragola, ripristina le giostrine

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - "È da oltre due anni che la giostrina per disabili nella pineta di Afragola, in provincia di Napoli, subisce atti vandalici, lo abbiamo denunciato innumerevoli, insieme con Angelo Castaldo, padre di una bimba disabile dall'anno scorso cavaliere della Repubblica ma finora nessuno si è mosso". Lo denuncia, in una nota, Asia Maraucci, presidente de "La Battaglia di Andrea", associazione che si batte per i bimbi diversamente abili. "Qualche giorno fa, - fa sapere Maraucci - allertati da Salvatore Iavarone, dei Verdi, abbiamo contattato il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, il quale ci ha assicurato che seguirà in prima persona il ripristino di tutto delle giostrine, punto di ritrovo per i bambini afflitti da diverse problematiche che lì possono trovate un momento di leggerezza e svago".

"Da quello che sappiamo i fondi ci sono, circa 100.000 euro - conclude la presidente de "La Battaglia di Andrea" - devono essere solo utilizzati".

"Qualche giorno - fa sapere Pannone - ho ricevuto una chiamata del vice presidente Luigi Concilio, il quale mi ha chiesto di aiutarli in questa battaglia di diritti e io non mi tirerò indietro. Gli ho spiegato che per questo progetto ci sono stanziati da tempo i soldi arrivati dalla città metropolitana, e che mi metterò subito al lavoro per risolvere la situazione".

