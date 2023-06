Cagnolino salvato in strada da personale Anas, si cerca adozione

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - Vagava lungo la statale Sorrentina, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Ed ora che il piccolo cagnolino è stato tratto in salvo, si cerca per lui un'adozione.

A notarlo, ieri, nei pressi del viadotto San Marco, è stato il cantoniere Marco Galgano. E' riuscito a prenderlo e a portarlo all'Asl di zona per verificare se avesse il microchip.

Una volta accertato che ne era sprovvisto, e che quindi non era possibile risalire al suo proprietario, Galgano lo ha prima portato al centro Anas di 'Bikini' e poi con sé, a casa sua, per sfamarlo e garantirgli un rifugio per la notte.

Al momento il cagnolino è stato provvisoriamente accolto al centro Anas di 'Bikini' a Vico Equense, dove il personale in servizio se ne sta prendendo cura, nell'attesa che tramite il "passaparola" si trovi un'adozione definitiva. (ANSA).