Cade da impalcatura, morto un muratore nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 01 GIU - Infortunio mortale sul lavoro nel Casertano. E' avvenuto in un cantiere edile di Casal di Principe (Caserta), vittima un muratore del posto di 62 anni, arrivato in ospedale già in condizioni disperate e poi deceduto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che sono stati avvertiti solo quando l'operaio è arrivato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. I militari sono quindi andati a ispezionare il cantiere, che è stato sequestrato.

Dalle prime indagini è emerso che il 62enne potrebbe avere avuto un malore per poi cadere da un'impalcatura posta ad un'altezza di due metri. La salma è stata comunque sequestrata ed è stata aperta un'indagine per chiarire l'accaduto, non potendo per ora escludere eventuali responsabilità da parte dell'azienda (con sede a Casal di Principe) alle cui dipendenze l'operaio lavorava. (ANSA).