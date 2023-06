Bill De Blasio a Napoli, qui energia e creatività senza pari

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricevuto oggi a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, l'ex sindaco di New York, Bill De Blasio. L'occasione è stata fornita dalla consegna del Premio internazionale 'Guido Dorso', di cui De Blasio è stato insignito. Un momento che è stato anche un'opportunità per Manfredi e De Blasio di avere un incontro riservato durante il quale si sono confrontati sulle similitudini delle due metropoli e sulle possibilità di sviluppare progetti condivisi. "Napoli è una delle città più belle del mondo, è meravigliosa - ha detto De Blasio, parlando con i giornalisti - e voglio dire ai napoletani che sì ci sono dei problemi, ma la sua bellezza, creatività, l'energia e passione non ha paragoni nel mondo. Anche a New York ci sono gli stessi problemi di Napoli come traffico, spazzatura e trasporti, problemi per i quali i newyorkesi sono sempre arrabbiati. Sono questioni che riguardano tutte le grandi città per loro natura, e fare i sindaci di grandi città non è facile, ma è importante lavorare ogni giorno per la gente per una città migliore".

Per avvicinare ulteriormente Napoli e New York e per provare a 'collaborare' e a condividere esperienze, l'amministrazione Manfredi è in contatto con Gianluca Galletto, che per un periodo ha collaborato con l'amministrazione De Blasio nel campo dell'innovazione e per l'attrazione di investimenti. "Stiamo ragionando da qualche mese per fare in modo che le esperienze di New York e Napoli si possano fondere - ha sottolineato il sindaco Manfredi - e per avere sempre più rapporti commerciali, economici e culturali. Napoli è una grande città molto amata nel mondo ed è una grande città di libertà, democrazia e accoglienza e New York è per eccellenza la città della democrazia e dell'accoglienza. L'amicizia fra Napoli e New York è nella storia, nella tradizione e nella forza democratica". (ANSA).