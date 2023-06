Asl Napoli 1 Centro, nuovo programma per l'igiene urbana

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - L'Asl Napoli 1 Centro rinnova il servizio di igiene urbana e lancia - a partire da oggi - il nuovo programma di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione delle città di Napoli, Anacapri e Capri.

«Attraverso una cordata di imprese che hanno presentato l'offerta tecnico-qualitativa più vantaggiosa mettiamo in campo un impegno enorme per migliorare l'igiene - e di conseguenza la vivibilità - urbana», dice il direttore generale Ciro Verdoliva.

Un impegno che comprenderà interventi programmati e capillari, a cadenza mensile, sul territorio delle città di Napoli, di Anacapri e Capri. Il tutto attraverso un servizio integrato di derattizzazione e monitoraggio, disinfestazione anti larvale, disinfestazione adulticida, deblattizzazione delle reti fognarie comunali, deblattizzazione delle reti fognarie delle strutture sanitarie, disinfestazione dei favi vespidi. E ancora, disinfezione delle aree urbane pubbliche, disinfezione delle scuole pubbliche e disinfezione post elettorale dei plessi elettorali.

«Un lavoro che i cittadini potranno apprezzare nella vita di tutti i giorni e che farà la differenza rispetto al passato - prosegue Verdoliva - non solo nella qualità ma anche nei tempi di intervento. Noi stessi provvederemo a comunicare il calendario degli interventi e dei territori interessati dalla bonifica a partire dal mese di giugno. Inoltre, sarà sempre possibile verificare il programma degli interventi che saranno pubblicizzati di volta in volta sui social media dell'ASL Napoli 1 Centro e dei Comuni interessati». Il controllo di qualità del servizio e del rispetto del capitolato è affidato all'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubbica incardinata nel Dipartimento di Prevenzione aziendale. (ANSA).