Approvati gli interventi urgenti post frana a Casamicciola

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Sei mesi dopo l'alluvione l'isola d'Ischia ha un piano per la messa in sicurezza che tutela cittadini ed aziende: lo annuncia il commissario straordinario Giovanni Legnini che oggi ha emanato l'ordinanza con cui è stato approvato il Piano commissariale di interventi urgenti per la messa in sicurezza e la ricostruzione di Casamicciola, che fissa le basi per la lotta al dissesto idrogeologico del comune alluvionato ma con cui si avvia anche la ricognizione degli interventi e delle risorse contro il dissesto del territorio pure degli altri cinque comuni isolani.

Il provvedimento emanato oggi contempla circa 50 interventi per un investimento complessivo da 138 milioni di euro; i fondi attualmente disponibili ammontano a circa 60 milioni di cui 40 milioni già stanziati dal governo con il "Decreto-Ischia" e 20 milioni provenienti dalla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'emergenza Ischia.

Il Piano, (redatto con la collaborazione di università e centri di competenza) con gli stanziamenti attualmente previsti riguarda solo Casamicciola; per gli altri comuni dell'isola il decreto assegna al commissario l'attività di sola ricognizione degli interventi per i quali governo e parlamento dovranno successivamente pronunciarsi circa lo stanziamento finanziario.

"Esprimo soddisfazione per l'approvazione del Piano e gratitudine per tutte le professionalità e le istituzioni che hanno concorso a predisporlo e approvarlo - ha commentato Legnini. - Disponiamo oggi non soltanto del Piano degli interventi di somma urgenza realizzati, in corso o da avviare, ma anche del Piano, organico e ben strutturato, per mettere in sicurezza il territorio di Casamicciola e affrontare le situazioni di maggiore criticità idrogeologica relativa agli altri Comuni dell'isola". (ANSA).