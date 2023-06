Allagato sottopasso pedonale a Caserta, denuncia consigliere

(ANSA) - CASERTA, 01 GIU - Dopo la chiusura per alcuni mesi, i lavori e l'inaugurazione, il sottopasso pedonale di via Acquaviva a Caserta, che permette a tanti cittadini dell'area sud del capoluogo di bypassare il passaggio a livello, è tornato nuovamente ad allagarsi. E' accaduto ieri dopo la bomba d'acqua del pomeriggio. A denunciarlo il Movimento Caserta Decide, rappresentato in Consiglio comunale da Raffaele Giovine, che ha presentato un'interrogazione urgente alla giunta guidata dal sidnaco Carlo Marino. Il consigliere comunale ricorda che "l'ultima volta che il sottopasso si è allagato ci sono voluti quasi sei mesi per renderlo nuovamente fruibile. La Giunta deve fare chiarezza. E' evidente che i lavori fatti non siano stati particolarmente performanti, in quanto si registrano già cedimenti. Chiederò di audire in commissione l'Assessorato ai Lavori Pubblici ed i vertici di RFI: questa situazione che rischia di ingabbiare 20mila residenti va risolta definitivamente".

Il sottopasso era stato riaperto il 4 febbraio scorso dopo quasi sei mesi di chiusura in seguito ad un allagamento avvenuto il 10 agosto; la chiusura aveva creato parecchi disagi ai cittadini del popoloso quartiere Acquaviva, costretti ad attendere i due passaggi a livello ferroviari che tagliano praticamente in due la parte nord e quella sud del capoluogo, o a fare giri più lunghi. Anche a marzo, appenau n mese dopo la riaprtura, erano stati segnalati allagamenti nel sottopasso pedonale. (ANSA).