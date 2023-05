Un'Estate da RE con Zucchero, Bolle, Domingo

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Artisti di fama internazionale, grande musica e il meglio della danza in una residenza reale tra le più importanti al mondo: sono gli ingredienti di Un'Estate da RE, la kermesse giunta alla VIII edizione in programma dal 13 luglio al 3 agosto alla Reggia di Caserta. Zucchero 'Sugar' Fornaciari, Roberto Bolle e Plácido Domingo sono i principali protagonisti di un cartellone suddiviso in quattro appuntamenti.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec - società regionale per la valorizzazione dei beni culturali - in collaborazione con il ministero della Cultura, la direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno, la rassegna è stata presentata questa mattina nella sede della Regione Campania, a Napoli. Sono intervenuti il sindaco di Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, il direttore artistico di Un'Estate da RE Antonio Marzullo e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Si inizia il 13 luglio con uno spettacolo suggestivo e originale: Vanvitelli all'opera, un'intervista molto musicale (e poco possibile) al grande architetto interpretato da Mariano Rigillo, con Enzo Salomone nelle vesti di Franco Zeffirelli intervistatore. Nel 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli e nel centenario della nascita di Franco Zeffirelli si omaggiano i due artisti nello stile delle famose interviste impossibili radiofoniche. In scena l'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Giuseppe Galiano e le voci soliste di Bruno De Simone (baritono), Angelo Giordano (sopranista), Lorenzo Martelli (tenore) e Marilena Ruta (soprano). Il cartellone prosegue il 22 luglio con la Grande Danza: il Gala Roberto Bolle and Friends - prodotto da Artedanzasrl - arriva alla Reggia di Caserta per infiammare il pubblico in una serata che riunisce sullo stesso palcoscenico i migliori protagonisti della danza internazionale. Doppio appuntamento, il 24 e il 25 luglio, con il World Wild Tour di Zucchero Sugar Fornaciari. La kermesse si concluderà il 3 agosto con uno straordinario ritorno: Plácido Domingo. (ANSA).