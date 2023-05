Tra rebus e anagrammi, a Pompei la disfida degli enigmisti

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Gli enigmisti italiani ritornano a Pompei. Dal 1° al 4 giugno la città campana ospiterà la ventottesima edizione della «Festa della Sibilla», uno dei più importanti eventi nazionali di enigmistica e giochi di parole, il primo - secondo quanto riferiscono i promotori - per numero di partecipanti.

Appuntamento all'hotel Amitrano, che sarà la sede principale del raduno dove per quattro giorni saranno in corso disfide a colpi di rebus, anagrammi, crittografie e giochi.

In arrivo oltre centoventi partecipanti da tutte le regioni d'Italia e di ogni età: il più giovane ha 21 anni e viene da Imola, la più anziana ne ha 93 e arriva da Cagliari.

Contrariamente a quel che forse si può pensare, l'enigmistica classica ha un buon séguito fra i ragazzi al di sotto dei trent'anni. I laureati in matematica sono rappresentati almeno quanto quelli in discipline linguistiche e letterarie. Il piacere di manipolare il linguaggio attrae sotto diverse prospettive.

I giochi dell'enigmistica classica combinano infatti il divertimento, la sfida, la competizione con gli aspetti creativi ed estetici della lingua italiana, in particolare con la possibilità di attribuire un duplice significato alle parole e alle frasi. La «compressa per il tifo» richiama certo alla mente una pillola medicinale; ma in fondo anche la folla allo stadio è «compressa per il tifo». E ancora, «L'avanzata di una divisione» descrive sì un'operazione militare, ma anche, a pensarci bene, il resto numerico di un'operazione matematica. E così via. I giochi dell'enigmistica classica sono general-mente più impegnativi di quelli che compaiono sulle riviste in edicola, e soprattutto perseguono criteri di bellezza. La Festa della Sibilla è organizzata dalla rivista di enigmistica classica «La Sibilla», una delle più longeve d'Italia, fondata a Napoli nel 1975 da Guido Iazzetta, che tuttora la dirige. Il riferimento è naturalmente alla celebre Sibilla cumana, che secondo la leggenda scriveva sulle foglie ed affidava al vento i suoi ambigui e impenetrabili ora-coli. Quel che pochi sanno è che diversi personaggi della musica e dello spettacolo sono appassionati di enigmistica classica. Sulla Sibilla sono stati pubblicati giochi e articoli - fra gli altri - di Umberto Eco, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Paolo Conte, Nicola Piovani, il Mago Forest e Frankie Hi-nrg. Il convegno comincerà giovedì pomeriggio col bando delle gare estemporanee di creazione. Nei giorni seguenti fra le varie attività in programma sono previste sfide di soluzione e di composizione, e saranno assegnati il premio Nucci - ai talenti esordienti - e il premio Glucinio al più giovane autore dell'anno. ((ANSA).