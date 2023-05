Studenti a Napoli si colorano d'azzurro per festa scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Piazza Mercato a Napoli tinta d'azzurro da decine di studenti che allo scoccare di mezzogiorno hanno festeggiato lo scudetto lanciandosi addosso una polvere blu.

L'iniziativa organizzata da Gianfranco Wurzburger responsabile di Asso.gio.ca., associazione di volontariato impegnata con i bambini della città - segue altre manifestazioni in cui i partecipanti si sono sempre impegnati, pur celebrando lo storico successo, senza imbrattare opera o strutture.

"Oggi - ha spiegato all'ANSA Wurzburger - abbiamo scelto di utilizzare questa polvere anallergica e facilmente lavabile per far divertire i nostri ragazzi".

E a divertirsi con gli alunni c'erano anche mamme e maestre che non si sono sottratte alla nuvola azzurra.

A dare il via al lancio il cantante e percussionista Ciccio Merolla autore di 'Malatìa' uno dei brani realizzati per la festa scudetto che dal palco ha accennato ad un conto alla rovescia anticipato largamente dalla voglia dei ragazzi presenti che prima dello zero erano già simili ad una comunità di puffi.

