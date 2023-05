Moda: a ottobre la quarta edizione di Napoli Fashion Week

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Prende forma Napoli Fashion Week, la rassegna giunta alla quarta edizione, in programma il prossimo mese di ottobre. Durante la presentazione dell'evento, è stata anche annunciata la nascita di un Academy School riservata a giovanissimi stilisti e modelle. ''L'obiettivo è portare Napoli ad essere un nuovo polo della moda'' è stato spiegato nella conferenza tenutasi al Palazzo delle Arti alla quale erano presenti tra gli altri Alessandro Di Laurenzio, patron ed art director della rassegna; Walter Crema, brand manager e referente dei marchi che hanno aderito al progetto; Antonio Cernicchiara, responsabile del concorso Miss Napoli Fashion Week.

''Si punta - prosegue Di Laurenzio - a rilanciare Napoli nel settore della moda, coinvolgendo brand e stilisti emergenti provenienti principalmente dal settore scolastico e accademico, per fare della Campania un punto di attrazione per il sud e più in generale per tutto l'Italia''.

