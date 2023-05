Incendiata nella notte auto nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 31 MAG - Auto incendiata a Volturara Irpina, in provincia di Avellino. Un forte boato, due ore dopo la mezzanotte, ha messo in apprensione i residenti di via Giuseppe Garibaldi, che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Montella. Le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto in pochi minuti l'auto parcheggiata nei pressi di un condominio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona sono durate alcune ore. Sull'episodio indagano i carabinieri. (ANSA)