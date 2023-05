Giochi matematici, successo studenti 'Pascal' di Pompei

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Altri brillanti traguardi sono stati conseguiti dagli allievi del Liceo statale "Ernesto Pascal" di Pompei, guidato dalla dirigente scolastica, la professoressa Annarita Cortese, a dimostrazione del livello di eccellenza raggiunto da questo istituto, che si pone sempre più come punto di riferimento per l'intero comprensorio.

Dal 26 al 28 maggio si è disputata presso l'Istituto "Don Lorenzo Milani" di Gragnano la finale del premio "Aldo Morelli", giunto alla XVI edizione dei giochi matematici per la scuola.

Sono risultati vincitori gli studenti dell'indirizzo Scientifico Chiara Vitiello e Michele Manzo. Chiara Vitiello, alunna della classe II D, si è classificata prima nella gara individuale del biennio, e Michele Manzo, alunno della classe V B, primo nella gara individuale per il triennio. Gianfranco Vigliena classe 1A scientifico, e Giovanni Pio Martone 2B scientifico sono gli altri due finalisti. (ANSA).