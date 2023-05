Evasione e lavoro nero, società sportiva e medico nei guai

(ANSA) - AVELLINO, 31 MAG - I titolari della palestra di un'associazione sportiva della provincia di Avellino e un medico compiacente sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza per evasione fiscale e lavoro in nero.

Nel corso di verifiche fiscali, i militari del comando provinciale di Avellino hanno accertato che l'associazione sportiva si era fittiziamente costituita come ente senza fine di lucro mentre in realtà era una società commerciale a tutti gli effetti.

Il medico, in servizio presso la Asl di Salerno, nel corso della sua lunga collaborazione con la società sportiva, e senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ha rilasciato molti certificati di idoneità sportiva che la società gli pagava in nero.

Il professionista è stato denunciato per danno erariale mentre la società sportiva è stata sanzionata. (ANSA).