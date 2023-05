De Giovanni, l'autonomia differenziata "è una porcheria"

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - L'autonomia differenziata è "una porcheria che rientra nel programma della Lega Nord dai tempi del giovane Bossi, la traduzione in italiano del loro programma che puntava a spaccare il Paese, ottusamente facendo credere che era soltanto un modo per pagare meno tasse e non portare più il Sud sulle spalle". Lo ha detto lo scrittore Maurizio De Giovanni intervenendo alla manifestazione "Una e indivisibile", organizzata a piazza Dante dalla Cgil, con la categoria della Funzione Pubblica e varie associazioni.

"Dicono al Nord - ha detto il giornalista Marco Esposito - che conosciamo poco l'autonomia differenziata. Quello che vogliono fare è qualcosa di inqualificabile, un errore, ma anche un orrore. Vogliono trattare la gente in maniera diversa, in base alla residenza. Tutto questo è inaccettabile".

"Siamo in piazza - ha detto la segretaria generale nazionale della Fp Cgil, Serena Sorrentino - per dire che è sbagliato il disegno di autonomia differenziata, non semplicemente guardando al Mezzogiorno ma perché, come ha detto anche l'Ufficio Studi del Senato, il disegno prevede una divisione territoriale che penalizza sia i cittadini del Sud che i cittadini del Nord.

Bisogna garantire equità e unifermità dei servizi pubblici su tutto il territorio nazionale".

"Il ddl Calderoli - secondo Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania- spacca l'Italia e crea ingiustizie. Si vogliono creare le condizioni affinché le regioni più ricche trattengano le risorse nei loro territori.

Siamo preocupati per la sanità, per l'istruzione, i trasporti.

Il Paese rischia di diventare una somma di tanti piccoli staterelli in cui i cittadini saranno messi gli uni contro gli altri".

"L'evento di oggi - ha detto Alfredo Garzi Cosentino, segretario generale Fp Cgil Campania - è significativo per la rete di associazioni che lo promuove e per l'importanza del tema. E' necessario che la Repubblica rimanga 'Una e Indivisibile' nella sostanza. Quindi nella capacità economica e legislativa di prendersi cura di tutti i cittadini italiani, per non lasciarli mai soli di fronte alle difficoltà". (ANSA).