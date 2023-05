Auto in panne nel sottopasso allagato, salvate due donne

(ANSA) - CASERTA, 31 MAG - Sottopassi allagati e problemi per la circolazione a Caserta a causa del nubifragio abbattutosi oggi pomeriggio. Due donne sono rimaste bloccate nella loro auto in panne per l'acqua alta nel sottopasso che collega via Ferrarecce a Viale Lincoln, area sud del capoluogo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco proveniente dalla sede del Comando provinciale; le due donne, comunque incolumi nell'abitacolo, sono state prelevate dalla loro auto e portate in zona sicura con un gommone dal personale specializzato soccorso acquatico. (ANSA).