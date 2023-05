Jabil annuncia ritiro licenziamenti, cautela dei sindacati

(ANSA) - CASERTA, 30 MAG - La multinazionale dell'elettronica Jabil ha annunciato il ritiro della procedura di licenziamento per i 190 lavoratori dello stabilimento di Marcianise (Caserta), spiegando che andrà avanti con la cassa integrazione, che potrebbe durare altri dodici mesi a partire dal primo giugno.

Una buona notizia emersa nel corso dell'incontro online alla presenza dei vertici aziendali, del Mimit, e della Regione, accolta però con riserva dai sindacati, che speravano che la Jabil indicasse anche una soluzione strutturale alla crisi di commesse che non sembra essere ancora superata, e che mette a rischro in prospettiva i lavoratori Jabil.

Per il segretario generale della Cgil di Caserta Sonia Oliviero e per Francesco Percuoco, segretario della sigla dei metalmeccanici casertana Fiom-Cgil, "il ritiro dei licenziamenti, che avevamo chiesto a gran voce, è una buona notizia, ma ci preoccupa ancora una volta l'assenza di una soluzione industriale capace di dare una prospettiva al sito di Marcianise". I sindacalisti chiedono certezze visto che la vertenza Jabil va avanti da troppi anni e l'azienda, nei vari piani industriali presentati, ha sempre confermato la volontà di ridurre drasticamente il numero di dipendenti del sito casertano, e di voler arrivare a 250 unità dalle poco più di 440 attuali; per scongiurare i licenziamenti, si è fatto continuo ricorso alla cassa integrazione, anche nel febbraio scorso, quando la cig fu prorogata di tre mesi. "Bisogna fare chiarezza - dicono la Oliviero e Percuoco - su cosa si sta discutendo con il Governo, se è vero, come ci viene raccontato, che i tre mesi trascorsi non sono stati sufficienti a trovare soluzioni funzionali al futuro del sito di Marcianise; è pur vero inoltre che i lavoratori sono rimasti esclusi dal confronto senza poter valutare a quale soluzione si sta lavorando". (ANSA).