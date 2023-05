Il Mann apre l'Area Green Bike esterna

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - É stata inaugurata l'Area Green Bike del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, accesso esterno dal lato piazza Cavour, ai piedi della scalinata: si tratta di un angolo di 650mq delimitato da fioriere metalliche, dove è possibile ricaricare biciclette elettriche (e dispositivi elettronici) grazie ad una colonnina. Installati anche poggia-bici, una fontanella realizzata recuperando un idrante di metà '900 e tre sedute in marmo ispirate ai rocchi di colonna presenti anche all'interno del Mann. L'intervento è stato finanziato da Volotea, compagnia aerea low-cost.

"Una giornata di festa nella quale Il Mann rafforza il suo costante dialogo con la città promuovendo atteggiamenti virtuosi e mobilità sostenibile - sottolinea il direttore del Mann Paolo Giulierini - Ringraziamo Volotea, al nostro fianco in questo intervento di riqualificazione che è anche un invito a venire al Mann in bicicletta. Ci auguriamo naturalmente che da Piazza Cavour possa partire presto un percorso ciclo-pedonale. L'area che si apre oggi fa parte del progetto del Mann sul cicloturismo che abbiamo voluto chiamare 'Greenbike Mann est-ovest dall'arte al mare', in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II e Obvia-Extramann, che presenteremo il prossimo 19 giugno".

"Questa sponsorship si inserisce in un piano più ampio che vuole valorizzare il patrimonio artistico locale e sostenere, allo stesso tempo, il tessuto economico campano", ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. "Il legame che ci unisce al capoluogo partenopeo è davvero molto stretto: siamo infatti presenti presso lo scalo di Napoli dal 2013 e, volo dopo volo, abbiamo messo a disposizione dei cittadini campani un bouquet di destinazioni sempre più ampio e a tariffe concorrenziali, che spazia dalla Danimarca alla Francia, dalla Spagna alla Grecia, senza dimenticare le mete italiane. Ma non è tutto: dal 1 giugno inaugureremo un nuovo collegamento alla volta di Karpathos in partenza ogni giovedì proprio da Capodichino". (ANSA).