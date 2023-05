De Luca, con piano idrico Campania autonomia in tre anni

(ANSA) - PARETE (CASERTA), 30 MAG - "In tre anni, grazie al piano idrico da tre miliardi di euro varato qualche mese fa, vorremmo garantire l'autonomia idrica per tutto il territorio campano, cioè non avere più problemi per le forniture di acqua potabile per i cittadini, per l'irrigazione dei terreni agricoli e per altri servizi". E' quanto ha affermato il Governatore della Campania Vincenzo De Luca a Parete (Caserta), dove ha preso parte all'iniziativa organizzata dal Consorzio di Bonifica del Volturno per la presentazione del Piano di Investimenti Infrastrutturali da 100 milioni di euro per lo sviluppo agricolo e la difesa del territorio. "Con il piano idrico - ha prosegito De Luca - abbiamo previsto un miliardo di euro per realizzare invasi collinari al fine di raccogliere l'acqua prima che arrivi la siccità, anche se la Campania non ha avuto alcuna emergenza".

