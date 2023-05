De Laurentiis, dopo Spalletti tecnico che mantenga il modulo

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Il successore di Spalletti? "Noi intendiamo mantenere il 4-3-3, per il quale abbiamo giocatori eccezionali. Abbiamo sul tavolo una decina di nomi, tutti allenatori che devono saper attuare quel modulo". Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, intervistato dalla Tgr Campania.

Quanto a Luis Enrique, il cui nome compare da tempo nel borsino dei papabili, il patron sottolinea: "E' un tecnico che ha fatto molto bene a Barcellona, ma mi sembra sia interessato alla Premier League. Certo, noi possiamo dire che a Napoli si mangia molto meglio che in Inghilterra, e che dalle finestre si vede il Golfo invece della nebbia: ma queste alla fine sono chiacchiere, sul fronte del conquibus in Premier si possono ottenere ingaggi ben diversi". (ANSA).