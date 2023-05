Cc a scuola, prima controlli e poi confronto con studenti

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - I carabinieri della compagnia Napoli Vomero hanno effettuato un servizio a largo raggio oggi all'interno dell'istituto alberghiero "Giustino Fortunato" nel quartiere Vomero.I militari, in piena sinergia con il quadro dirigenziale dell'istituto scolastico hanno controllato aule e locali del plesso con cani anti-droga e metal detector. I militari non hanno rinvenuto nulla che possa attirare l'attenzione del codice penale ma un obiettivo, sicuramente più importante è stato raggiunto. In queste ore i corridoi della scuola sono stati percorsi da messaggi come la prevenzione, la repressione ma soprattutto la vicinanza. Controlli quindi ma anche un messaggio ed è per questo che si è deciso - nell'ambito della cultura della legalità che vede l'arma dei carabinieri da sempre in prima linea - di proseguire questo cammino. Domani mattina, infatti, i Carabinieri torneranno nell'istituto Giustino Fortunato. I Carabinieri del Vomero, nelle persona del Maggiore Luca Leccese, comandante della locale compagnia, terranno una conferenza con gli alunni. I temi che verranno trattati - mai come ora meritano particolare attenzione - saranno il bullismo, il cyber bullismo e le trappole del web.

Gli alunni saranno liberi di poter trattare qualsiasi problematica e i Carabinieri insieme ai docenti sono pronti per fornire eventuali consigli, soluzioni e il giusto supporto.

(ANSA).