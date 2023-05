Varriale, Campania si conferma baluardo del centrosinistra

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - "La Campania si conferma il baluardo del centrosinistra, vinciamo quasi tutti i ballottaggi.

Bisogna partire dagli ottimi risultati ottenuti per rimettere al centro la politica ed affrontare da subito tutti i nodi amministrativi. Un grande in bocca al lupo e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti in particolare a Matteo Morra e Luigi Mennella che hanno dimostrato di saper riunire la coalizione di centrosinistra intorno a progetti seri e lungimiranti". Lo dichiara Vincenzo Varriale, commissario in Campania del Centro Democratico.

"Adesso bisogna rimboccarsi le maniche - aggiunge - e andare spediti per l'attuazione dei progetti del Pnrr dimostrando capacità ed efficienza nei tempi stabiliti". (ANSA).