Spalletti 'sono un po' stanco, faccio un passo indietro

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "A De Laurentiis ho detto subito per rispetto alla società che ho bisogno di stare fermo per un anno, sono un po' stanco e voglio stare con mia figlia Matilde'', così Luciano Spalletti a margine dell'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione", dopo che ieri il presidente De Laurentiis aveva rivelato che il tecnico ha chiesto un anno sabbatico. ''A volte per amore si lascia - ha aggiunto - Una città come Napoli non merita cose normali ma molto di più. Merita cose che bisogna domandarsi se siamo in grado di metterle ancora a disposizione o no. Siccome non credo sarà così faccio un passettino indietro'.

''So che mi mancherà un po' tutto, me ne accorgerò quando il Napoli andrà in ritiro o giocherà - ha continuato Spalletti - Ma non c'è nulla che mi farà cambiare idea, da piccolo mi hanno insegnato che si diventa grandi quando si è responsabili delle proprie decisioni. E ho sempre deciso per conto mio. Ho scelto di comunicarlo io al presidente''. A chi gli ha ricordato che De Laurentiis ha parlato di 'anno sabbatico' l'allenatore toscano ha sorriso: ''Non so cosa significhi anno sabbatico, il presidente ha detto giustamente ciò che ci siamo detti alla prima cena in cui ci siamo visti. Io ribadisco che starò fermo, per me anno sabbatico significa che non alleno né il Napoli né un'altra squadra. Mi fa piacere dirlo per non tirarla più troppo a lungo e per rispetto della società. Se qualcuno vuol venire a infilarsi gli stivali...''. Spalletti ha sorriso e quindi ha aggiunto: ''Il primo anno non vincemmo e fummo un po' criticati, il prossimo secondo me non sono più in grado di dare quanto ho dato nell'ultimo. Ora poi devo allenare Matilde. Ho una figlia piccola con la quale non sono mai stato assieme e ora voglio starci, e inoltre ho bisogno di riposarmi perché effettivamente mi sento stanco e devo stare un po' in disparte''.(ANSA).