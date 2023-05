Rotary, promuovere ecosostenibilità nelle imprese e nel lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - "Promuovere la ecosostenibilità per salvaguardare l'ambiente e, nel contempo, il mondo del lavoro e dell'economia, puntando sul welfare aziendale e sulla partecipazione". E' quanto è emerso dal secondo Forum Green ed Ecosostenibilità tenuto, oggi, alla Stazione Marittima di Napoli, su iniziativa dei Rotary Club dell'area metropolitana di Napoli.

I lavori del Forum sono stati condotti dalla giornalista Gabriella Peluso, che ha dato lettura di un messaggio della vice ministra per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Vannia Gava.

"Dopo aver affrontato gli obiettivi dell'Agenda 2030 nel Forum dello scorso anno - ha sottolineato Peluso - questo secondo Forum è incentrato sul delicato tema del raggiungimento degli obiettivi della ecosostenibilità attraverso un modello di ecosostenibilità 'sostenibile' per il mondo del lavoro e dell'economia affinché la salvaguardia dell'ambiente sia un'opportunità anche per il miglioramento del mondo del lavoro e la crescita economica".

"Lo sviluppo sostenibile significa coordinare le esigenze ambientali, industriali, sociali ed economiche delle nostre realtà - ha sottolineato, tra l'altro, la vice ministra Gava -; un impegno in questo senso può essere vincente solo se si abbandonano le ideologie, si pone fiducia nell'innovazione e nel progresso e si partecipa, consapevolmente, ad una transizione sostenibile e giusta".

"L'ecosostenibilità può essere una grande opportunità per il mondo del lavoro e per creare lavoro, se si fonda tale obiettivo sulla condivisione e sulla comunicazione e puntando sugli incentivi alle Pmi e sugli strumenti di welfare aziendale", ha evidenziato Emilio Luongo del Centro Studi Po.la.ris.

"La crisi del settore automotive e' la punta dell'iceberg di una ecosostenibilità che non riesce a coniugarsi con la tutela del lavoro e dell'economia", ha evidenziato l'imprenditore del settore automotive Carlo Ciampi.

Tra i partecipanti, i Presidenti dei Rotary Club Nola Pomigliano d'Arco Giuseppe Mangieri, Marigliano Adrianea Giuseppina Iossa, Rotaract Nola Pomigliano d'Arco, Giuseppe Valerio Montesarchio, e l'assistente del Governatore del Distrwtto Rotary International 2101, Pasquale Esposito. (ANSA).