Martusciello, a Scafati vittoria straordinaria

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - "La straordinaria vittoria del sindaco azzurro Pasquale Aliberti a Scafati dimostra come la partita per le elezioni regionali sia aperta, e come il centrodestra possa prepararsi a guidare la regione". Così l'eurodeputato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta il risultato dei ballottaggi in Campania.

Agli alleati del centrodestra, Martusciello chiede "unità della coalizione e scelte condivise", mentre annuncia che Forza Italia "continua sulla strada del rinnovamento", che ha comportato nelle settimane scorse l'apertura ad esponenti delle professioni e delle categorie, ai quali sono stati attribuiti incarichi nel partito e candidature basate non sull'appartenenza partitica, ma sul radicamento nei territori. (ANSA).