Il vescovo di Acerra, 'forza Napoli, ma il pallone è business'

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - "I veri padroni del calcio oggi sono i super agenti del calciatori che gestiscono flussi immensi di denaro". Lo ha detto il vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana, monsignor Antonio Di Donna, nel corso dell'omelia per la celebrazione dei santi patroni della città, san Cuono e figlio.

"I veri campioni sono i nostri martiri - ha detto - prendo questo termine del linguaggio sportivo, con la bella vittoria di campionato del Napoli. Siamo contenti, diciamo 'forza Napoli', l'abbiamo detto, ci piace vedere anche le partite, ma sappiamo che da tempo il calcio è business, un grosso affare, e quelli che il popolo - come un nuovo popolo pagano che adora il dio pallone - chiama i campioni dello sport, in realtà non lo sono: i veri padroni del calcio oggi sono i super agenti dei calciatori che gestiscono flussi immensi di denaro".

"I veri campioni invece sono quelli che faticano ogni giorno - ha proseguito - per la verità, per la giustizia e per la pace, sono le persone oneste che non si piegano ai potenti e pur pagando di persona testimoniano i valori fondamentali della vita sociale e umana come il valore della giustizia, della democrazia, della verità". (ANSA).