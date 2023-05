Festival del Giallo, romanzo di Giovanni Taranto vince premio

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Requiem sull'ottava nota (Avagliano Editore) di Giovanni Taranto è il romanzo risultato vincitore assoluto del Premio MyssterY al Festival del Giallo di Napoli svoltosi con la partecipazione di oltre 60 giallisti di fama nazionale e internazionale.

La proclamazione all'Istituto di cultura francese, il Grenoble, alla presenza della console, Lise Moutoumalaya. L'opera di Taranto (nella foto Rhamely) era stata inserita nella cinquina dei finalisti grazie a un consistentissimo voto popolare. Una giuria di esperti ha poi decretato la sua vittoria. Il Premio Mysstery è oggi uno dei più ambiti riconoscimenti nel campo della letteratura "gialla" "noir" e "poliziesca". Viene organizzato grazie alla collaborazione fra la libreria Iocistò e GIALLI.IT. Direttore artistico Ciro Sabatino, presidente onorario dell'evento, Maurizio de Giovanni. Nella prefazione del romanzo vincitore, Franco Roberti, procuratore nazionale Antimafia 2013-2017, scrive: "Per comprendere le cause storiche, economiche e sociali che hanno reso la camorra parte integrante del tessuto sociale Vesuviano, di Napoli e della sua area metropolitana. E come liberarsene per sempre. Un modo nuovo di raccontare la lotta per la legalità e la giustizia, guardandola in faccia, dall'interno. Fuori dal paralizzante giudizio sui mali di Napoli e della sua area metropolitana, che oscilla da sempre tra rassegnazione autoassolutoria all'ineluttabilità della camorra e ottimismo consolatorio di chi spera che, prima o poi, il bene prevarrà sul male. Qui si intravede una via di uscita". (ANSA).