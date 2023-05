Donate dai carabinieri 4406 confezioni salsa a Banco alimentare

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - I carabininieri del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno hanno donato al Banco Alimentare "Campania Onlus" di Fisciano (SA), di 4.406 confezioni di salsa al gusto cheddar, poste sotto sequestro amministrativo tra il 30 marzo e il 14 aprile scorsi, al fine di tutelare la sicurezza alimentare e la corretta condotta in tema di pratiche commerciali.

Le confezioni recavano etichette non conformi alla normativa di riferimento, poiché le informazioni destinate al consumatore, non risultavano chiaramente leggibili. (ANSA).