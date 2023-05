Carotenuto, in contesto complicato m5s vince in quattro Comuni

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - "In un contesto complicato il Movimento 5 Stelle dimostra di essere capace di fare rete e di appoggiare realtà civiche e politiche con cui poter fare una parte di strada insieme. Così nella provincia di Napoli sono quattro i nuovi comuni dove amministreremo: Quarto e Boscoreale dove abbiamo vinto al primo turno, cui si aggiungono Torre del Greco e Cercola dove abbiamo vinto al ballottaggio. Un piccolo passo che dà fiducia, ma che allo stesso tempo è uno sprone per migliorare". Lo scrive sui social il deputato napoletano del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto.

"Il prossimo fondamentale step - conclude - sarà far partire i gruppi territoriali: è necessario per aiutare i nostri portavoce e per coinvolgere le persone, portandole sempre più all'interno del nostro progetto". (ANSA).