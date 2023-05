Raid a Secondigliano, 13 bossoli in strada e auto incendiata

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - Tredici bossoli in strada e un'auto incendiata: è quanto hanno trovato i Carabinieri della stazione di Secondigliano la scorsa notte in via della Liguria all'altezza del civico 6 dopo una richiesta di intervento al 112 per colpi d'arma da fuoco.

Rinvenuti e sequestrati 13 bossoli calibro 380. Poco distante dal luogo della 'stesa' una Fiat Punto completamente incendiata e sulla quale sono in corso ancora accertamenti volti ad individuarne il proprietario.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli. (ANSA).