Card. Parolin,Papa vicino a chi soffre precarietà del lavoro

(ANSA) - MERCOGLIANO (AVELLINO), 28 MAG - "Papa Francesco vi è vicino con l'affetto e con la preghiera": lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, durante la celebrazione per i 900 anni dell'Abbazia di Montevergine rivolgendosi a chi vive problemi nel mondo del lavoro.

Parolin ha citato "le fasce della popolazione che vivono momenti di apprensione per la precarietà occupazionale", confidando "che i responsabili sappiano trovare soluzioni a problemi che tanto preoccupano tutti. La Chiesa - ha concluso - è sempre accanto a chi è nell'angustia, per sostenere la speranza in un futuro più sereno e incoraggiare il presente".

Alla celebrazione erano presenti, tra gli altri, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (ANSA).