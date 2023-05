Vela d'altura, domani regata 'Sulle rotte dei Borbone'

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 27 MAG - Le bellezze del Miglio d'oro viste dal mare: torna domani il trofeo ''Sulle rotte dei Borbone'', regata costiera promossa dalla fondazione Ente Ville Vesuviane e dal Circolo Nautico di Torre del Greco (Napoli).

Come sempre di grande fascino il tracciato disegnato sotto costa, con partenza e arrivo dal porto torrese e boa piazzata (condizioni meteorologiche permettendo) a ridosso dello specchio d'acqua sul quale affaccia Villa Campolieto ad Ercolano. Una trentina le barche che prenderanno il via alla competizione riservata alla Vela d'altura. In questa circostanza, inoltre, la kermesse sportiva è anche ''regata della legalità'', visto il patrocinio concesso dalla commissione anticamorra e beni confiscati del consiglio regionale della Campania: grazie all'interessamento della presidente Carmela Rescigno, infatti, il trofeo - valido anche quale settima prova del campionato primaverile Vele di Levante - mette in palio una coppa appositamente donata dalla commissione.

Importanti, infine, le finalità turistiche dell'evento: non a caso la manifestazione è stata inserita nel programma ''Itinerari Vesuviani'' promosso come sempre dalla Fondazione presieduta da Gennaro Miranda.

Un'occasione, insomma, quella della regata curata dal Circolo Nautico del presidente Gianluigi Ascione (che guida anche l'associazione Circoli Nautici della Campania) per promozionare le tante bellezze architettoniche presenti nell'area dove si svolgerà la manifestazione velica. Suggestiva a tale riguardo è la location scelta in occasione della cerimonia di premiazione della regata, che si terrà il prossimo 20 giugno a Villa Campolieto. (ANSA).