'Basta con i topi', flash mob all'Arenaccia

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Flash mob stamane del comitato civile Lahalle - Palmieri - Arenaccia che chiede un immediato intervento delle istituzioni cittadine per quella che sta diventando un'emergenza per la salute pubblica. A sei mesi dall'incendio del supermercato di via Lahalle finito sotto sequestro per lo svolgimento delle indagini, gli abitanti dei quattro edifici che lo circondano vivono assediati dai ratti che proliferano cibandosi del cibo putrefatto e maleodorante rimasto da mesi sugli scaffali.

" Colonie di topi passeggiano sotto i nostri balconi e con il caldo stanno proliferando. Respiriamo miasmi per il cibo che da mesi sta putrefacendo e temiamo fortemente che ci siano rischi per la nostra incolumità, le autorità non possono ignorare la nostra condizione. Chiediamo un'azione di dissequestro temporaneo per effettuare la derattizzazione, pulire l'area dal percolato e richiudere per consentire lo svolgimento delle indagini". Lo ha detto Paolo Fusco, portavoce del comitato civico Lahalle- Palmieri - Arenaccia.

" Abbiamo chiesto al Prefetto e alla Direzione Sanitaria la convocazione di un tavolo tecnico urgente affinché si proceda con un intervento più che necessario. I tempi lunghi delle indagini non possono penalizzare i cittadini nel vivere quotidiano. Quella del comitato civico Lahalle- Palmieri - Arenaccia, costituitosi nei giorni successivi all'incendio del supermercato, è una richiesta legittima, i residenti temono per la loro salute. E' indispensabile liberarli dall'assedio dei topi, che rappresentano un grave pericolo sanitario. E con l'arrivo dell'estate la situazione rischia di peggiorare, occorre fare presto" dice vFrancesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi - Sinistra che ha partecipato al flash mob.

(ANSA).