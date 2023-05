A Napoli 'miracolo solidale' del Cristo velato per scuola calcio

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Un miracolo solidale del Cristo velato. Non si potrebbe definire diversamente il sold-out registrato dopo poche ore della prevendita dei biglietti per l'iniziativa benefica che il Museo Cappella Sansevero ha messo in atto per festeggiare lo scudetto del Napoli a favore dell' Associazione ASD Spartak San Gennaro, la scuola calcio popolare e gratuita che da anni lavora con i bambini e i ragazzi dei quartieri del centro antico di Napoli.

Martedì 6 giugno infatti il gioiello barocco ideato da Raimondo di Sangro settimo principe di Sansevero sarà eccezionalmente aperto al pubblico ed i visitatori che sono riusciti a prenotare l'ingresso avranno eccezionalmente la possibilità di scattare foto all'interno degli spazi museali indossando magari la maglia del Napoli o qualche accessorio (sciarpa, cappello, spilla o altro). Ed é successo che la foto della squadra accanto al Cristo velato, organizzata dall'ufficio stampa del Museo per promuovere l'iniziativa benefica, e' stata invece l'occasione per i ragazzi, provenienti dai quartieri Spagnoli, dal Pallonetto di Santa Lucia da Montesanto e da Materdei, di ammirare per la prima volta nella loro vita, ponendo mille domande e cerando anche di toccarla, la famosa statua del Cristo velato, la protagonista con i bimbi del miracolo solidale. (ANSA).