Scioperi: Napoli, regolari linea 1 e funicolare, disagi su Eav

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - Servizio regolare per la Linea 1 della metropolitana e per la funicolare centrale. Servizio sospeso per la Funicolare di Mergellina e solo corse dirette alla funicolare di Montesanto. Pensanti disagi per gli utenti dei mezzi Eav. Questa la situazione del trasporto pubblico a Napoli in conseguenza dello sciopero di 24 ore proclamato dall'Usb. Il servizio di bus e tram Anm è parzialmente ridotto.

(ANSA).