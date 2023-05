Officina con 'vista' cimitero sequestrata nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 26 MAG - Officina e autocarrozzeria, per un valore di 500 mila euro, esercitava in un immobile abusivo e cadente realizzato senza rispettare la fascia di rispetto cimiteriale. Il sequestro è stato effettuato a Baiano, in provincia di Avellino, dai carabinieri forestali di Monteforte Irpino.

Nel corso dell'operazione, i militari hanno anche accertato che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle attività era stata ottenuto attraverso la falsificazione dei dati relativi all'immobile. Tre persone sono state denunciate alla Procura di Avellino per esercizio illecito di attività e falso ideologico. (ANSA)